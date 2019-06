Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrüger rufen Senioren an

Kierspe/Plettenberg (ots)

Die falschen Polizeibeamten bearbeiteten am Montag und Dienstag die Telefonbücher von Plettenberg und Kierspe. Allein aus Kierspe meldete sich am Dienstag ein halbes Dutzend Betroffener und erstattete Anzeige wegen versuchten Betruges. Am Tag zuvor müssen die Täter vor allem in Plettenberg aktiv geworden sein. Weitere Anzeigen kamen aus Iserlohn und Hemer.

Noch immer finden die vom Ausland aus agierenden Täter Opfer in der älteren Bevölkerung. Deshalb wiederholt die Polizei ihre dringenden Warnhinweise. Die Masche der Betrüger variiert kaum. Sie melden sich mit teils erstaunlichen Ortskenntnissen am Telefon unter dem Namen eines angeblichen Polizei- bzw. Kripobeamten. Sie behaupten, in der Wohngegend des Opfers seien Einbrecher unterwegs oder sogar festgenommen worden.

Letztlich fragen die Anrufer ihre Opfer äußerst geschickt nach Wertsachen und Bargeld aus, um dann deren angeblich "sichere" Verwahrung anzubieten. So gut wie sicher ist lediglich, dass die Senioren ihr Vermögen nie wiedersehen werden.

Deshalb rät die Polizei dringend davon ab, sich überhaupt auf ein Gespräch mit den Betrügern einzulassen. Mit Argumenten, Versprechen, rhetorischen Tricks und Drohungen verstehen sie es, ihre Opfer zu manipulieren.

