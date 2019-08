Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit 3 leicht Verletzten

Am Mittwoch, 14. August 2019, um 08:07 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Cloppenburger mit seinem Pkw BMW in Calveslage die B69 in Richtung Vechta. Verkehrsbedingt musste er sein Fahrzeug abbremsen. Dieses übersah ein 49-jähriger Cloppenburger, welcher mit seinem Pkw Audi hinter dem BMW fuhr. Es kam zu einem Auffahrunfall, bei dem beide Fahrer sowie eine 55-jährige Cloppenburgerin, welche Beifahrerin im Pkw Audi war, leicht verletzt. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich auf etwa 15000 Euro.

