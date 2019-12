Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrskontrolle

Schifferstadt (ots)

Am Sonntag, 15.12.2019, kontrollierten in den späten Abendstunden Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt gezielt den fließenden Straßenverkehr. Hierbei stand die Verkehrssicherheit von Fahrzeugen sowie die Fahrtüchtigkeit der jeweiligen Fahrzeuglenker im Vordergrund. In einer Kontrollstelle in der Speyerer Straße wurden mit diesem Hintergrund mehrere Fahrzeuge und Personen überprüft. Hierbei konnten nur sehr wenige Verstöße festgestellt werden.

