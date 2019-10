Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mobiltelefone gestohlen

Borken (ots)

Am Donnerstag betrat ein noch unbekannter Mann gegen 12.55 Uhr ein Mobilfunkgeschäft im Vennehof. Als der Mitarbeiter kurz abgelenkt war, riss er drei Apple Smartphones samt den Diebstahlssicherungen aus den Halterungen. Der Mitarbeiter konnte noch eines der Telefone festhalten. Der Täter flüchtete mit seiner Beute durch den Notausgang. Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 16-17 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, bekleidet mit heller Jeansjacke und heller Kappe, südländisches Erscheinungsbild Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

