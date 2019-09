Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Öschelbronn: Fahrzeugüberschlag fordert einen Schwer- und einen Leichtverletzten

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 00.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall am Ortsausgang von Gäufelden-Öschelbronn auf der Kreisstraße 1071 (Jettinger Straße) in Fahrtrichtung Unterjettingen. Der 18-jährige Fahrer eines VW Golfs kam aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern, worauf sich dessen Fahrzeug im Anschluss überschlug. Alle drei Insassen wurden von Ersthelfern und vom Rettungsdienst erstversorgt und im Anschluss in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Fahrer wurde schwer verletzt, einer der beiden 17-jährigen Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der weitere 17-jährige Mitfahrer blieb unverletzt und konnte wenig später aus dem Krankenhaus wieder entlassen werden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 3.500 Euro. Aufgrund des weiten Splitterfeldes durch umherliegende Fahrzeugteile wurde die Feuerwehr Gäufelden zum Reinigen der Fahrbahn hinzugezogen.

