POL-PDLD: Edenkoben - Folgeunfall durch lange Ölspur

Weil bei einem Vollernter gestern Abend (22.09., 23h) auf der K6 in Höhe des Aldi-Marktes ein Hydraulikschlauch platzte, entstand eine etwa 600m lange Ölspur bis der Fahrer den Schaden bemerkte. Während der Sicherung der Ölspur durch den Verantwortlichen und Informationen an die Polizei rutschte ein vorbeifahrender Motorradfahrer auf dem Ölfilm aus. Zum Glück zog sich der Fahrer keine Verletzungen zu - die Maschine wurde nur leicht beschädigt. Um weitere Unfälle zu vermeiden musste die Polizei die K6 in Richtung Venningen von 16:30h - 19:00h voll sperren.

