Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Einbruch in Getränkehandel

Rülzheim (ots)

Alkohol und Süßigkeiten entwendeten bis dato unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einem Einbruch in einen Getränkehandel im Bereich Neue Landstraße. Bei der Tatausführung wurde eine Zugangstür aufgebrochen, hierdurch gelangten die Täter in die Räumlichkeiten. Der Sachschaden wird auf zirka 1000 EUR geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.

