Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Harrislee: Raub in Wassersleben

Harrislee (ots)

Mittwochnachmittag (17.07.19) wurde gegen 14:00 Uhr eine Frau in Wassersleben von zwei Jugendlichen überfallen.

Die 30-Jährige parkte ihren blauen Ford Focus auf dem Parkplatz am Ende der Sackgasse im Forsteck. Dort hielten sich bereits die beiden Jugendlichen auf. Nachdem sie den Wagen mit ihren beiden kleinen Kindern verlassen hatte, nahm sie ihre Tasche heraus und stellte sie zunächst auf den Boden.

Einer der beiden Jugendlichen trat an sie heran und schlug in ihr Gesicht. Dabei wurde ihre Brille beschädigt. Die beiden Täter flüchteten in den Wald hinter dem Parkplatz. Die Geschädigte stellte später fest, dass ihr Portemonnaie mit Geld aus ihrer abgestellten Tasche gestohlen wurde.

Die Jugendlichen werden folgendermaßen beschrieben:

1. Person

- ca. 16-17 Jahre alt, ca. 170 cm groß, blonde, kurze Haare - schwarzes T-Shirt, kurze, blaue Hose

2. Person

- ca. 16-17 Jahre alt, ca. 165 cm groß, braune Haare - etwas dicklich, schwarzes T-Shirt

Das Kommissariat 7 der Bezirkskriminalinspektion ermittelt wegen Raubes und bittet Hinweisgeber zu den Tätern oder Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 0461 - 4840 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg