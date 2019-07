POL-FL: Schleswig: Tatverdächtiger nach Einbrüchen in Ärztehaus in U-Haft

Polizeidirektion Flensburg

Im Zeitraum 29.05.19 - 31.05.19 kam es zu einem Einbruch sowie mehreren Einbruchsversuchen in einem Schleswiger Ärztehaus in der Plessenstraße. In einer der dort befindlichen Praxen konnte der Täter neben Wertgegenständen auch eine große Anzahl von Rezepten und Medikamenten erbeuten.

Im Folgenden kam es zu mehreren Einlösungen von gefälschten Rezepten in mehreren Städten. Bei einer dieser Vorlagen konnte der Tatverdächtige durch Zeugen derart präzise beschrieben werden, dass es gelang, die Person zu identifizieren. Am Freitagmorgen (12.07.2019) durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei Schleswig bei dem 30-jährigen Mann, der bereits einschlägig in Erscheinung getreten ist. Es wurde diverses Stehlgut sichergestellt.

Der Beschuldigte räumte in seiner Vernehmung ein, die Tat vor dem Hintergrund seiner Betäubungsmittelabhängigkeit begangen zu haben.

Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg beim Amtsgericht vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft genommen.

