Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss auf der Autobahn

76870 Kandel (ots)

Am Freitag, 20.09.19 gegen 22:50 Uhr fiel einer Polizeistreife auf der A 65 bei Kandel ein Pkw mit französischem Kennzeichen auf, der in unsicherer Fahrweise in Richtung Karlsruhe unterwegs war. Bei der Kontrolle des 27-jährigen Franzosen schlug den Beamten deutlicher Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug entgegen. Da auch der folgende Urintest auf den Konsum von Cannabis und Kokain hinwies, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurden bei der Durchsuchung des Fahrzeugs mehrere Tütchen mit Cannabisprodukten sowie eine größere Menge Bargeld aufgefunden. Daher musste der Mann eine Sicherheitsleistung von knapp 1800.-EUR hinterlegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wörth am Rhein



Telefon: 07271-92210

piwoerth@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell