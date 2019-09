Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss mit dem Pkw unterwegs

Landau (ots)

Im Rahmen der Streife wurde am gestrigen Abend, gegen 19:30 Uhr, ein Pkw-Fahrer in der Queichheimer Hauptstraße in Landau kontrolliert.

Bei dem Pkw-Fahrer, ein 28-jähriger Mann aus dem Raum Südl. Weinstraße, stellten die Beamten im Rahmen der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit drogentypische Auffallerscheinungen fest. Weiter räumte der Fahrer ein, in den letzten Wochen Cannabis konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest bestätigte die Aufnahme von Cannabisprodukten. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Landau

Unnold, PHK

Telefon: 06341-287-212

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell