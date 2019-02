Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (23.02.2019) in einem Elektrogeschäft an der Kronenstraße einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, eine Playstation im Wert von rund 360 Euro entwendet zu haben. Ein Sicherheitsmitarbeiter beobachtete gegen 18.00 Uhr, wie der Tatverdächtige die Sicherung an dem Gerät entfernte, dieses in eine mitgeführte Einkaufstasche steckte und den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen. Der Mann führte weitere neuwertige Gegenstände mit sich. Die Herkunft dieser Ware muss noch geklärt werden. Zudem kommt er für einen weiteren Diebstahl eines Laptops im Wert von fast 800 Euro aus dem gleichen Geschäft in Betracht. Bei seiner Durchsuchung wurden rezeptpflichtige Arzneimittel und Betäubungsmittel aufgefunden. Der einschlägig polizeibekannte italienische Staatsbürger wird am Sonntag (24.02.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

