Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizei geben bekannt: Rabiater Dieb festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Am Samstag (23.02.2019) haben Polizeibeamte einen 30-Jährigen in der Gablenberger Hauptstraße festgenommen. Gegen 12.45 Uhr entdeckte eine 55-jährige Imbissbetreiberin einen Radfahrer, der sich an Leergutkisten, welche im Hinterhof lagerten, bedient hatte. Der Mann hatte bereits mehrere Kisten auf sein Fahrrad geladen und wollte gerade den Hof verlassen, als die Besitzerin hinzukam. Als sie den Dieb ansprach und sich ihm in den Weg stellte, stieß der Tatverdächtige die Geschädigte weg und trat ihr mehrfach gegen das Schienbein. Erst durch zwei Gäste konnte der Täter festgehalten und an die hinzugerufene Polizei übergeben werden. Der bereits einschlägig polizeibekannte wohnsitzlose deutsche Beschuldigte wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Sonntag (24.02.2019) einem Haftrichter vorgeführt.

