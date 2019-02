Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdieb unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 39 Jahre alter Mann ist am Freitag (22.02.2019) gegen 13.30 Uhr in einem Einkaufszentrum am Mailänder Platz Opfer eines Trickdiebstahls geworden. In einem Food Court setzte sich ein unbekannter Mann an den Tisch des 39-Jährigen und verwickelte diesen in ein Gespräch. Dabei deckte der Täter die Geldbörse des Geschädigten mit einem Blatt Papier ab und entwendete diese, in der sich mehrere Hundert Euro und US-Dollar sowie Debitkarten befanden. Der Langfinger ist circa 22 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß und schlank. Er hatte dunkle kurze Haare und war bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell