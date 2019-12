Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahren ohne Fahrerlaubnis (27/1512)

Speyer (ots)

15.12.2019, 19:05 Uhr

Ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis leitete die Polizei am Sonntag gegen einen 27-jährigen Citroen-Fahrer aus Bad Kreuznach ein. Dieser händigte am Abend bei einer Verkehrskontrolle in der Wormser Landstraße den Polizeibeamten einen kosovarischen Führerschein aus. Allerdings verfügt er bereits seit zwei Jahren über einen festen Wohnsitz in Deutschland, versäumte es in dieser Zeit aber, seine ausländische Fahrerlaubnis in eine deutsche Fahrerlaubnis umschreiben zu lassen. Deshalb muss er sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Weiterfahrt nach der Kontrolle erfolgte durch seine Beifahrerin, die im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

