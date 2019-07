Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Abschlussmeldung zu "Eggingen: B 314 nach Verkehrsunfall blockiert - Rettungsmaßnahmen dauern an" - Frontalkollision zwischen zwei Pkws - drei Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Ein 18-jähriger Toyota-Fahrer war am Mittwoch, 03.07.2019, gegen 12:40 Uhr, auf der B 314 von Wutöschingen in Richtung Eggingen unterwegs, als er in einer langgezogenen Kurve trotz des dort bestehenden Überholverbots zum Überholen eines vorausfahrenden Pkws ansetzte. Ein Skoda, gesteuert von einem 65 Jahre alten Mann, kam dem Toyota-Fahrer entgegen. Mit diesem kollidierte er frontal. Im Skoda wurde neben dem Fahrer eine 61-jährige Frau schwer verletzt. Beide kamen in eine Klinik nach Villingen-Schwenningen. Ebenso schwere Verletzungen zog sich der 18-jährige zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in das Krankenhaus nach Singen verlegt. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht bei keinem der Verletzten Lebensgefahr. Unterstützt wurden die Rettungsmaßnahmen des DRK, das mit mehreren Rettungswagen und Notärzten vor Ort war, von der Feuerwehr. Die Autos mussten abgeschleppt und die Fahrbahn von einem Fachbetrieb gereinigt werden. Die Schadenshöhe liegt bei rund 20000Euro. An den Autos entstanden Totalschäden. Die Bundesstraße war bis kurz vor 15:00 Uhr komplett gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet, jedoch waren diese Strecken überlastet.

Erstemeldung:

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 03.07.2019, gegen 12:40 Uhr, ist die B 314 zwischen Eggingen und Wutöschingen-Ofteringen gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen kam es zwischen zwei Pkws zu einer frontalen Kollision. Es wurden mehrere Personen verletzt. Derzeit dauern die Rettungsmaßnahmen an, ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Die Bundesstraße ist blockiert. Die Sperrung dürfte länger dauern. Ortskundige Fahrer werden gebeten, dass Gebiet weiträumig zu umfahren.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell