POL-FR: Wehr: Müll am Rhein liegengelassen

Unbekannte haben ihren Müll am Rheinufer beim Ruderclub in Wehr-Brennet einfach liegengelassen. Am Dienstagmorgen, 02.07.2019, traute ein Verantwortlicher kaum seinen Augen. Unmengen von Pizzakartons, Dönerboxen, Bierdosen und -flaschen lagen großflächig verteilt herum. Teilweise waren die Flaschen zerbrochen. Das Ganze muss von einer größeren Personengruppe stammen, die dort aß und trank. Der Polizeiposten Wehr bittet um die Aufmerksamkeit der Bevölkerung und nimmt entsprechende Hinweise unter der Telefonnummer 07762 8078-0 entgegen.

