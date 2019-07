Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Rollerfahrer muss ins Krankenhaus - von Autofahrer übersehen

Freiburg (ots)

Ein Rollerfahrer musste am Dienstag, 02.07.2019, in Lörrach nach einer Kollision mit einem Auto ins Krankenhaus. Ein 19-jähriger Audi-Fahrer hatte diesen gegen 14:25 Uhr übersehen, als er aus der Kirchstraße in die bevorrechtigte Bahnhofstraße einfahren wollte. In diesem Moment wendete im Einmündungsbereich der 41 Jahre alte Rollerfahrer. Der Autofahrer fuhr an und kollidierte mit dem Roller, der gerade sein Fahrmanöver beendet hatte und nun unmittelbar vor dem Audi war. Dadurch stürzte der Rollerfahrer. Zu seiner weiteren medizinischen Versorgung kam er in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei rund 2500 Euro.

