Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Kurzschluss in einer Deckenleuchte sorgt für Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Mutmaßlich ein Kurzschluss in einer Deckenleuchte eines Eckhauses, in dem sich mehrere Gewerbeeinheiten befinden, sorgte am Dienstagmittag, 02.07.2019, in Lörrach für einen Feuerwehreinsatz. Gegen 16:25 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Vorsorglich wurde ein Teil des Gebäudes in der Turmstraße evakuiert. Ein offenes Feuer konnte nicht festgestellt werden. Vielmehr dürfte eine defekte Deckenleuchte für die Rauchentwicklung verantwortlich gewesen sein. Verletzt wurde niemand.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell