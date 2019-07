Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Radelndes Kind von schwarzem Opel gestreift - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein fahrradfahrendes Kind ist am Dienstagabend, 02.07.2019, in Lörrach von einem überholenden schwarzen Opel gestreift worden. Dadurch erlitt das 12-jährige Mädchen leichte Blessuren am Bein. Sie war gegen 19:20 Uhr mit einer Freundin, jedes Mädchen hatte ein eigenes Fahrrad, unterwegs. Als sich beide beim Berliner Platz nach links zur Tumringer Straße hin einordneten, überholte ein schwarzer Pkw und streifte dabei die 12-jährige am Bein. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der Fahrer weiter in die Gretherstraße. Das Mädchen konnte sich auf dem Rad halten. Sie beschrieb den Fahrer als Mann zwischen 25 und 30 Jahren mit schwarzen kurzen Haaren. Sein Auto soll möglicherweise ein älterer Opel Corsa mit Lörracher Kennzeichen gewesen sein. Das Polizeirevier Lörrach bittet Personen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem schwarzen Opel geben können, sich unter der Telefonnummer 07621 176-500 zu melden.

