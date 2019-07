Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Einbruch - Münzsammlungen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zu einem Einbruch in ein Haus im Saderlacher Weg in Waldshut kam es in der Zeit von Mittwoch, 26.06.2019, bis Dienstag, 02.07.2019. Zunächst versuchten der oder die Täter, die Eingangstüre aufzubrechen. Als dies scheiterte, wurde deren Glaseinsatz herausgehebelt und so das Haus betreten. Drinnen wurden alle Räume durchwühlt. Nach ersten Feststellungen wurden Münzsammlungen entwendet. Weiteres Diebesgut und der genaue Wert des Stehlgutes stehen noch nicht fest. Die Ermittlungsgruppe Einbruch bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen unter der Telefonnummer 07741 8316-0.

