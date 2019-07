Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Rauch aus Keller eines Einfamilienhauses - Kühlschrank setzt Ursache

Freiburg (ots)

Ein schmorender Kühlschrank im Keller eines Hauses in Wallbach hat am Dienstagabend, 02.07.2019, zum Einsatz der Feuerwehr geführt. Gegen 23:00 Uhr war dem Hauseigentümer Brandgeruch aufgefallen, weshalb er die Feuerwehr verständigte. Diese brachte den defekten Kühlschrank nach draußen. Außer an diesem entstand kein weiterer Personen- oder Sachschaden. Die Feuerwehr Wallbach war mit drei Fahrzeugen vor Ort, die Bad Säckinger auf der Anfahrt.

