POL-FR: Todtnau: Rauchentwicklung aus Keller - Feuerwehr im Einsatz

Rauch aus dem Keller eines Hauses in Todtnau führte am Dienstagmittag, 02.07.2019, zu einem Feuerwehreinsatz. Gegen 15:00 Uhr war der Rauch durch einen Hausbewohner bemerkt worden. Ein offenes Feuer gab es allem Anschein nach nicht. Nach dem Lüften des Hauses war dieses wieder bewohnbar, ein Sachschaden nicht erkennbar. In den Kellerräumen konnte ein abgebrannter Feuerwerkskörper gefunden werden, der allerdings kalt war. Ob dieser für die Rauchentwicklung verantwortlich war, bedarf noch weiteren Ermittlungen. Sicherheitshalber wurde die Überprüfung der Elektroinstallationen durch den Hauseigentümer veranlasst.

