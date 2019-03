Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Zweifach gesuchter Kameruner in Haft

Flensburg/Jalm (ots)

Gestern Nachmittag kontrollierten Bundespolizisten den Einreisezug aus Dänemark im Flensburger Bahnhof. Bei der Kontrolle eines jungen Mannes ergab die fahndungsmäßige Überprüfung, dass gegen den 20-jährigen Kameruner zwei Haftbefehle vorlagen.

Eine Staatsanwaltschaft in Baden-Württemberg suchte ihn wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Ihm wurde der Haftbefehl mittels Dolmetscher eröffnet. er konnte die festgelegte Geldstrafe in Höhe von 980,- Euro nicht begleichen. Die zweite Fahndungsausschreibung war ein U-Haftbefehl. Darin wurde er wegen Diebstahl gesucht. Nach richterlicher Vorführung wurde er in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

Ebenfalls gestern Nachmittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen Mazda mit dänischen Kennzeichen auf dem Autobahnparkplatz Jalm. Gegen den Beifahrer lag ein Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Der 36-jährige Rumäne hatte 6670,- Euro zu zahlen. Er wurde in Haft genommen.

