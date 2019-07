Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Einbruch in Kindergarten in Grenzach

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 02.07.2019, waren Einbrecher im Kindergarten in Grenzach. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten sie in das Gebäude. Sie machten sich auf die Suche nach Wertsachen und stahlen die Kaffee- und die Frühstückskasse der Kinder. Ihnen fiel ein dreistelliger Bargeldbetrag in die Hände. Die Tatzeit lag genau zwischen Montag, 20:00 Uhr und Dienstag, 06:30 Uhr. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (Kontakt 07624 98900) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell