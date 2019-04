Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstahl (57-1504)

Speyer (ots)

15.04.2019, 16:40 Uhr

Ein 24Jähriger und eine 26Jährige befanden sich gemeinsam in einer EDEKA-Filiale in Speyer. Dort entnahm die 26Jährige 11 Päckchen Tabak aus dem Warenregal und übergab sie an ihren Begleiter. Dieser steckte die Ware in seine Kleidung. Beide passierten danach den Kassenbereich, ohne den Tabak zu bezahlen. Am Eingang wurden sie von einem Angestellten des Lebensmittelmarktes angesprochen und händigten die Ware wieder aus. Gegen die Beiden, die bereits zurückliegend wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getretenen sind, wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet.

