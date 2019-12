Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Friseurgeschäft (00/1512)

Speyer (ots)

15.12 - 16.12.2019, 22:00 - 00:50 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in einen Friseursalon ein, der in einem Einkaufsmarkt an der Anschrift Am Rübsamenwühl untergebracht ist. Hierzu entfernten sie zunächst ein Fenstergitter und hebelten dann das dahinterliegende Fenster auf. Im Friseurgeschäft wurde ein Bargeldbetrag in unbekannter Höhe aus einer Kasse entwendet und mehrere Mitarbeiterspinde durchsucht. Durch das Aufhebeln von Gitter und Fenster entstand ein Schaden von ca. 1500EUR. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen, welche in dieser Nacht zwischen 22:00 - 0:50 Uhr verdächtige Personen / Fahrzeuge an dem Einkaufsmarkt bzw. im Bereich Auestraße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

