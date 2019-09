Polizei Düsseldorf

POL-D: Vennhausen - Alkoholisierter Pkw-Fahrer prallt gegen wartende Autos an Ampel - Blutprobe

Düsseldorf (ots)

Vennhausen - Alkoholisierter Pkw-Fahrer prallt gegen wartende Autos an Ampel - Blutprobe

Samstag, 14. September 2019, 20.58 Uhr

Offensichtlich seinem Alkoholisierungsgrad ist es zuzuschreiben, dass am Samstagabend ein Autofahrer an einer Ampel gegen ein bei Rotlicht wartendes Fahrzeug prallte und dieses gegen weitere schob. Eine Frau verletzte sich leicht. Dem Verursacher wurde eine Blutprobe entnommen.

Insgesamt drei Pkw standen gegen 21 Uhr hintereinander bei Rotlicht an der Ampel der Einmündung Rothenbergstraße/Gerresheimer Landstraße, als ein BMW nahezu ungebremst gegen das Heck eines Ford am hinteren Ende der Wartenden prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser gegen einen VW davor geschoben, der dann noch gegen einen Mazda stieß. Die 53 Jahre alte Beifahrerin in dem Ford wurde leicht verletzt, alle anderen blieben unverletzt. Der BMW-Fahrer, ein 66-jähriger Hildener, zeigte bei der Unfallaufnahme Zeichen einer Trunkenheit. Ein erster Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von deutlich über einem Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf circa 38.500 Euro.

