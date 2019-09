Polizei Düsseldorf

POL-D: Wülfrath - Ohne Fahrerlaubnis mit gestohlenem Krad unterwegs: Unfall auf der A44 - Fahrer und Sozia schwer verletzt

Donnerstag, 12. September 2019, 21.26 Uhr

Am Donnerstagabend kollidierten ein 19-jähriger Motorradfahrer und seine 14-jährige Sozia gegen 21.30 Uhr auf der A44 in Fahrtrichtung Aachen mit einer Schutzleitplanke und verletzten sich dabei schwer. Das genutzte Krad ist als gestohlen gemeldet und der 19-Jährige war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Der junge Mann und seine Sozia befuhren die A 44 an der Anschlussstelle Hetterscheidt in Fahrtrichtung Aachen. Ersten Ermittlungen zufolge beschleunigte der Fahrer das Kraftrad stark, bevor er die Kontrolle über die Suzuki verlor und rechtsseitig mit der Schutzleitplanke kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der 19-Jährige vom Motorrad und rutschte noch einige Meter über den Asphalt, während die 14-jährige Sozia über die Schutzleitplanke in den dahinter befindlichen Grünstreifen geschleudert wurde. Rettungskräfte brachten beide Personen schwer verletzt ins Krankenhaus. Aufgrund des Verdachts auf Drogenkonsum wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Be-amten ermitteln, dass der 19-jährige Fahrer keinen gültigen Füh-rerschein besitzt und das Motorrad bei einem Diebstahl im Juni abhandengekommen war.

