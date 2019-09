PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nachtrag zur Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 22.09.2019

Limburg (ots)

--Einbruch ins Pfarrhaus Elz-- Wie nach Veröffentlichung der Pressemeldung mitgeteilt wurde, fand der Einbruch in das katholische Pfarrhaus Elz, Pfortenstraße 3, statt und nicht wie zunächst berichtet in das Pfarrheim, welches sich an anderer Örtlichkeit befindet. Etwaige Zeugenbeobachtungen beziehen sich somit im betreffenden Zeitraum auf die Pfortenstraße in Elz.

