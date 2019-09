POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 22.09.2019

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

--Einbruch ins Pfarrheim Elz-- Am gestrigen Samstag, in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 18.15 Uhr, wurde in das katholische Pfarrheim in Elz eingebrochen. Die Täter gelangten über eine Seitentür in das Pfarrheim, wo sie diverse Räumlichkeiten durchsuchten. Es wurden Bargeld, Schmuck, Sparbücher und auch ein Messgewand entwendet. In diesem Zusammenhang fiel einer Zeugin gegen 17.00 Uhr, ein grauer SUV, an einem Waldstück zwischen Blumenrod und Linter auf. Dieser PKW war mit drei männlichen Personen besetzt; das Kennzeichen des SUV ist noch nicht bekannt. An dem Waldstück entledigten sich die Täter von einem Teil ihres Diebesguts. Etwaige Zeugen zu dem Einbruch und auch zu dem vermeintlichen SUV werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg, unter 06431/9140-0, in Verbindung zu setzen.

--Versuchter Raub in Bad Camberg- Am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Limburger Straße zu einer Auseinandersetzung. Der 36-jährige Beschuldigte aus Bad Camberg traf dort auf mehrere Personen. Bei einem 15-jährigen verlangte der Beschuldigte die Herausgabe von Drogen. Als dieser angab, keine Drogen zu besitzen, sollte er die Geldbörse aushändigen. Dies verweigerte der Geschädigte; auch noch als ihm mit einem Schlagstock gedroht wurde. Bei der Anzeigenaufnahme meldeten sich dann zwei weitere Geschädigte; diesen sei der Beschuldigte mit erhobenem Teleskopschlagstock hinterhergelaufen und habe die Herausgabe von Wertgegenständen verlangt. Ein 21-jähriger aus Bad Camberg konnte dem Beschuldigten schließlich den Schlagstock abnehmen und ihn der Polizei übergeben. Bei dem Täter wurde Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt. Er musste eine Blutprobe abgeben und im Polizeigewahrsam übernachten.

