PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nachtrag zur Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 19.09.2019

Limburg (ots)

--Brand auf dem Dach der Stadthalle Limburg-- Am gestrigen Donnerstag, gegen 20.30 Uhr, wurden durch mehrere Anwohner und Passanten, Flammen und starke Rauchentwicklung vom Dach der Stadthalle gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich dies. Da in der Halle eine Veranstaltung mit ca. 150 Personen stattfand und eine dortige Restauration mit ca. 70 Gästen besucht war, wurden diese Gäste zunächst in Sicherheit gebracht und der Gefahrenbereich abgesperrt. Durch die Feuerwehrkräfte konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Unter dem betroffenen Flachdachbereich wurden die Räumlichkeiten des Verwaltungstrakts durch den Brand beschädigt. Es wurde niemand verletzt; zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Ebenfalls ist die Brandursache noch unklar; die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die umliegenden Straßen an der Stadthalle mussten für ca. 3 Stunden gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Gerhard Fuhrmann

Kommissar vom Dienst



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Polizeistation Limburg

Offheimer Weg 44

65549 Limburg

Telefon: 06431/9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell