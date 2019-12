Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht in Daaden

Daaden (ots)

In der Zeit vom 18.12.2019, 14:00 Uhr bis zum 21.12.2019, 10:00 Uhr, kam es in Daaden, Saynische Straße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Nach den bisherigen Ermittlungen ist ein LKW-Fahrer, der einen Getränkemarkt am Fontenay-Le-Fleury-Platz beliefert hatte, beim Rückwärtsfahren gegen einen Zaun auf der gegenüberliegenden Straßenseite gefahren. Der Fahrer entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern, unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund des Schadensbildes dürfte dieser in Richtung "Betzdorfer Straße" weggefahren sein. Am Zaun konnten hellblaue Lackanhaftungen festgestellt und gesichert werden. Die Sachschadenshöhe beträgt ca. 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, Tel: 02741-9260

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741-9260

www.polizei.rlp.de/pi.betzdorf



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell