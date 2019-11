Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, 02.11.2019, zw. 14:00 Uhr und 14:45 Uhr, Marienstraße 25, Parkplatz E-Center Im genannten Zeitraum ist es auf dem Parkplatz des E-Center in Bad Gandersheim zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang Unbekannter ist hierbei mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Pkw Volvo XC 60 eines 53-jährigen Frankfurters gekommen. Am Volvo des Geschädigten entstand hierdurch ein Schaden am hinteren rechten Kotflügel in Höhe von ca. 300 Euro. Der Unbekannte verließ im Anschluss die Unfallstelle ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Ein Strafverfahren wurde gegen den noch unbekannten Fahrzeugführer eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei Bad Gandersehim unter der Tel:05382-919200 (bas)

