Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Verkehrsunfälle beim "Ausparken"

Einbeck (ots)

Stadtgebiet Einbeck, Papenstraße und Altendorfer Tor, Freitag, 01.11.2019, 08:20 Uhr und 12:45 Uhr

Stadtgebiet Einbeck (sb) - Zu zwei Verkehrsunfällen mit leichtem Sachschaden kam es am vergangenen Freitag im Stadtgebiet Einbeck. In der Papenstraße fuhr eine 51-jährige aus dem Stadtgebiet mit ihrem Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke. Hierbei übersah sie den Pkw einer hinter ihr querenden 46-jährigen aus dem Raum Dassel. Zu einem weiteren Verkehrsunfall beim Ausparken kam es auf dem Parkplatz eines angrenzenden Einkaufsmarktes im Altendorfer Tor. Dort übersah eine 55-jährige aus einem Einbecker Ortsteil den hinter ihr wartenden Pkw einer 18-jährigen. In beiden Fällen kam es zu Sachschäden an den Pkw, zu körperlichen Beeinträchtigungen der beteiligten Personen kam es glücklicherweise nicht.

