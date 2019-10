Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einfacher Diebstahl von zwei Wildkameras

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim (re.)

Einbeck, Ot, Kreiensen, Gemarkung Billerbeck, Billerbecker Wald. Sa., 26.10.2019, 10.00 Uhr bis Do., 31.10.2019, 10.00 Uhr Durch bislang unbekannte Täter wurden zwei Wildkameras, die an einer Körung in einer Schonung im Dickicht zur Beobachtung des Wildwechsels angebracht/installiert waren, entwendet. Es handelt sich hierbei um zwei handelsübliche Kameras der Marke "Denver" in Farbe olivgrün, die wassergeschützt in vorgefertigten Kästen eingebaut sind. Der Schaden beläuft sich auf 300,- Euro. Zeugen, die Hinweise über den Diebstahl oder Verbleib der Kameras geben können,, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell