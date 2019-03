Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Vermisster aus Wuppertal in Trier angetroffen

Trier (ots)

Der vermisste 19-jährige Mann aus Wuppertal ist wenige Minuten nach Veröffentlichung unserer Fahndung von heute, 13.58 Uhr, am Trierer Hauptbahnhof angetroffen und von der Bundespolizei in Obhut genommen worden. Die weiteren Maßnahmen werden von dort bzw. von der Kripo in Wuppertal veranlasst.

