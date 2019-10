Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beim Diebstahl erwischt

Northeim (ots)

Northeim (Kr.) 30.10.2019; 16:38 Uhr

Am Mittwochnachmittag wurden drei aus Rumänien stammende Männer, mit Wohnsitz in Salzgitter, dabei beobachtet, wie sie mit einem Transporter auf das Gelände der Zuckerfabrik in der Auestraße fuhren und diverses Altmetall, Batterien und Kupferkabel aufluden. Bevor sie das Gelände wieder verlassen konnten, wurden sie von der Polizei geschnappt. Gegen die drei 60, 46 und 17jährigen Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Nachdem sie bei der Polizei erkennungsdienstlich behandelt wurden, wurden sie wieder nach Hause entlassen. Ein Schaden ist nicht entstanden.

