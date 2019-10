Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gestürzter Fahrradfahrer/Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me),Dehneweg- in Höhe der dortiger Klinik, Zeit: Mittwoch, 30.10.2019, gegen 14.00 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 74-jähriger Bad Gandersheimer mit seinem Fahrrad den Dehneweg in Richtung Osterbergsee. Aus ungeklärter Ursache geriet er auf der abschüssigen Fahrbahn mit seinem Rad ins Schleudern und kam zu Fall. Bei diesem Sturzgeschehen zog sich der 74-Jährige erhebliche Verletzungen zu und er wurde dem Krankenhaus Seesen(Schildautal)zugeführt. Zeugenaufruf: Personen(Spaziergänger, Schüler etc.), die sich am Mitwwoch gegen 14.00 Uhr am Dehneweg aufgehalten haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim -Tel. 05282 919200- zu melden.

