Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Geld im Ausgabeschacht vergessen

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - (rb) Bereits am Montag, 21.10.2019, vergass ein 31-jähriger Gandersheimer nach einem Abhebevorgng an einem Geldautomaten der Nord-LB am Markt sein Geld im Ausgabeschacht des Automaten. Ein nachfolgender Kunde nutzte die Gelegenheit, griff zu und entwendete den vergessenen 3-stelligen Betrag. Polizei und Kunde hoffen nun auf die Auswertung des Videomatarials, welches bei jedem Vorgang am Geldautoamten gefertigt wird.

