Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Trunkenheit am Lenker endet mit Widerstand und Beleidigungen

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - (rb) Am Dienstagmittag fand sich kurz nach 13.00 Uhr ein 41-jähriger in der Notaufnahme des Gandersheimer Krankenhauses ein und behauptete, Opfer eines Verkehrsunfalls geworden zu sein. Dem Krankenhauspersonal kamen die Schilderungen des Mannes suspekt vor und die Gandersheimer Polizei wurde benachrichtigt. Diese stellte fest, dass der Mann aufgrund seines vorangegangenen erheblichen Alkoholkonsums tatsächlich mit seinem Fahrrad gestürzt war und sich dabei leichte Abschürfungen an den Händen zugezogen hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. In der Folge musste sich der 41-jährige einer Blutprobe unterziehen, wobei er erheblichen Widerstand leistete, die eingesetzten Beamten verbal und unflätig beleidigte und um sich schlug. Zum Zwecke der Ausnüchterung musste er anschließend dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Den aus Hannover stammenden Mann erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollzugsbeamte und Beleidigung.

