Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Gestohlene Kamera zum Kauf angeboten

Duisburg (ots)

Bereits am Samstag (31. August) hatte ein Unbekannter die Scheibe eines auf der Fürst-Pückler-Straße geparkten grauen Fiat eingeschlagen und unter anderem eine hochwertige Digitalkamera samt Equipment entwendet. Eine Fotografin (24) hatte zuvor ein Fotoshooting im Botanischen Garten und verstaute ihre Ausrüstung im Anschluss gegen 13:10 Uhr im Auto. Als die Duisburgerin um 15 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie den Diebstahl und erstattete Anzeige. Am Montag (2. September) entdeckte die 24-Jährige ihre zuvor gestohlene Ausrüstung als Kaufangebot bei Ebay-Kleinanzeigen im Internet und verständigte daraufhin die Polizei. Ein Unbekannter hatte die Gegenstände inseriert und bot der Geschädigten an, dass sie die Ware in einem Internetcafé auf der Wiesbadener Straße in Obermeiderich abholen könne. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss für das Café und eine privat genutzte Wohnung erwirkt. Noch am gleichen Tage vollstreckten Kripobeamte und Polizisten der Bereitschaftspolizei abends den Beschluss und wurden fündig: Ein Tatverdächtiger (20) händigte den Ordnungshütern einen Großteil des Diebesgutes aus, machte jedoch keine weiteren Angaben zu der Herkunft. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Verdachtes der Hehlerei. (dab)

