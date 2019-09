Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Autoknacker auf frischer Tat ertappt

Duisburg (ots)

Am Dienstag (3. September) ist die Polizei gegen 12:30 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn zur Düsseldorfer Straße ausgerückt, weil ein ertappter Autoaufbrecher einen Zeugen (46) angegriffen hatte. Der Duisburger hatte zuvor beobachtet, wie ein Tatverdächtiger (19) einen im Hinterhof geparkten, gelben Skoda Rapid durchsuchte. Als der 46-Jährige ihn zur Rede stellen wollte, griff der Mann ihn mit Schlägen und Tritten an. Niemand wurde verletzt. Als die Beamten eintrafen, versuchte der 19-Jährige in Richtung Hauptbahnhof wegzurennen. Den Polizisten gelang es den Flüchtigen einzuholen. Weil er versuchte sich loszureißen und nach den Ordnungshütern trat, fesselten sie ihn und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Als die Beamten bei dem Mann einen Alkoholtest machen wollten, versuchte er vergeblich aus der Zelle zu flüchten. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Nachdem der 19-Jährige ausgenüchtert war und sich sein Erregungszustand abgekühlt hatte, konnte er abends mit einer Anzeige wegen eines versuchten, besonders schweren Falls des Diebstahls, Widerstandes und versuchter, gefährlicher Körperverletzung im Gepäck gehen. (dab)

