Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190906 - 954 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Taschendiebe erbeuten Geldbörse

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend wurde ein 40-jähriger Frankfurter in der Münchener Straße Opfer von Taschendieben. Die Gauner erbeuteten dabei eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld.

Gegen 22:00 Uhr habe eine Gruppe von vier Männern den 40-jährigen angesprochen und nach dem Weg gefragt. Nachdem er ihnen eine Auskunft erteilt hatte, hätte ihn einer der Männer umarmt. Dann sei die ganze Gruppe weitergegangen. Anschließend hätte er bemerkt, dass seine Geldbörse, die er in der Gesäßtasche bei sich führte, fehlte. In der Geldbörse befanden sich neben persönlichen Dokumenten auch mehrere hundert Euro Bargeld.

Täterbeschreibung: Männlich, evtl. Nordafrikaner, sprach arabisch, 20-30- Jahre alt und min. 180 cm groß. Bekleidet mit einem weißen Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter 069 / 755-52499 entgegen. (K24-TuT)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell