Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190905 - 952 Frankfurt-Bonames: Präventionsveranstaltung "Rund um's Fahrrad" mit Fahrradcodieraktion unter Beteiligung der beiden Schutzmänner vor Ort

Frankfurt (ots)

(hol) Das 14. Polizeirevier wird im Rahmen einer Präventionsveranstaltung anlässlich des Stadtteilfests "Am Bügel" am Samstag, dem 07.09.19, von 15:00 - 17:00 Uhr eine Fahrradcodieraktion durchführen. Ort: Ben Gurion Ring, Stadtteilfest "Am Bügel".

Das Fahrrad ist ein beliebtes Fortbewegungsmittel in der Stadt. Es ist schnell, umweltschonend und kostengünstig. Viele Menschen nutzen es täglich. Das wissen auch die Diebe: Immer wieder werden neue, gebrauchte und sogar alte Fahrräder jeden Typs und jeder Marke gestohlen. Auch vor Kinderfahrrädern machen sie nicht Halt.

Die Fahrradcodierung ist neben mechanischen und elektronischen Sicherungen ein sehr gutes Mittel, sein Fahrrad vor Diebstahl zu schützen. Mit einem Spezialgerät wird eine persönliche Identifikationsnummer sichtbar in den Rahmen eingraviert. Bei E-Bikes und Pedelecs kann zusätzlich der Akku codiert werden, da sich diese bei Dieben ebenfalls großer Beliebtheit erfreuen. Der Code gibt der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer und macht es Dieben erheblich schwerer, ihr Diebesgut weiter zu veräußern. Auch für Fragen rund um das Thema Fahrradsicherheit steht Ihnen das Team der Polizei gerne zur Verfügung. Am Präventionsstand geben die Beamten wertvolle Sicherheitstipps zum Schutz vor Straftaten.

Des Weiteren werden die beiden Schutzmänner vor Ort (SvO) des 14. Polizeireviers, Hr. Homeier und Hr. Wagner, anwesend sein und für Beratungen und Gespräche zur Verfügung stehen

Die Aktion wird um 15:00 Uhr beginnen. Annahmeschluss von Fahrrädern ist 16:30 Uhr.

HINWEIS: Bitte bringen Sie einen Eigentumsnachweis und Ihren Personalausweis mit. Wichtig ist, dass Fahrräder mit Carbonrahmen sowie Kinderfahrräder zum Codieren nicht geeignet sind.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell