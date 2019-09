Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190905 - 950 Frankfurt- Höchst: Nachtrag zur Meldung Nr. 949 Gebäudebrand mit getöteter Person

Frankfurt (ots)

(hol) Wie hinlänglich bekannt kam es gestern Morgen zu einem Brand in einer Unterkunft für Wohnraumsuchende in der Leunastraße, bei dem eine Person getötet und fünf weitere leicht verletzt wurden.

Bei der getöteten Person handelt es sich, vorbehaltlich weiterer Untersuchungen, höchstwahrscheinlich um einen 60-jährigen Mann, der in dem ehemaligen Hotel untergebracht war. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150.000 Euro.

Die Untersuchungen zur genauen Brandursache sind noch nicht abgeschlossen. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann mittlerweile jedoch ausgeschlossen werden.

