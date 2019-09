Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190904 - 948 Frankfurt-Nordend: Abenteuerspielplatz in Flammen

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nacht geriet auf dem Abenteuerspielplatz in der Wetteraustraße ein Schuppen in Brand, in dem zwei Hasen gehalten wurden. Die Tiere überlebten das Feuer nicht. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Gegen 23:40 Uhr nahmen Anwohner Brandgeruch wahr und verständigten die Feuerwehr sowie die Polizei. Auf dem Gelände des Abenteuerspielplatzes "Günthersburg" stellten die Einsatzkräfte ein in Flammen stehenden Holzschuppen und einen brennenden Holztisch fest. Durch die Hitzeeinwirkung wurden darüber hinaus noch zwei unmittelbar angrenzende Baucontainer, die als Büro bzw. Toilette dienen, beschädigt. Bei dem Schuppen handelte es sich um einen Hasenstall, in dem sich noch zwei Hasen befanden. Die Tiere wurden bei dem Feuer getötet. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 20.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden nun durch Beamte der Frankfurter Kriminalpolizei geführt. Zum jetzigen Zeitpunkt können weder Brandstiftung noch ein technischer Defekt ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell