Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190903 - 945 Frankfurt-Westend: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(dr) Bereits am 30.08.2019 kam es im Stadtteil Westend zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 17-jährige Radfahrerin mit einem Taxi zusammenprallte und leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die 17-Jährige war gegen 18.50 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radfahrstreifen der Hansaallee in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung Hansaallee/Bremer Straße bog sie nach rechts auf die Bremer Straße ab und wechselte auf den dortigen Fahrradweg, den unmittelbar hinter der Kreuzung, ein Taxi blockierte. Als die Radfahrerin daraufhin auf den Gehweg auswich, um an dem Taxi vorbeizufahren, öffnete ein mutmaßlicher Fahrgast die Beifahrertür des Taxis. Die Radfahrerin prallte gegen die offenstehende Tür, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Die Unfallbeteiligten sprachen kurz mit der 17-Jährigen, entfernten sich jedoch vom Unfallort, ohne ihre Personalien mitzuteilen.

Personenbeschreibung des Taxifahrers: - männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, kräftige Statur, kurze schwarze Haare, dunkler Teint, Brillenträger, dunkel gekleidet.

Mitfahrers: - männlich, ca. 25 Jahre alt, 165-170 cm groß, dunkelblonde/ braune Haare, europäisches Erscheinungsbild, englischsprachig, Brillenträger, Oberlippenbart, vermutlich mit Anzug bekleidet, führte Aktentasche mit sich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall, den Personen und/oder dem Taxi geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069/755-10300 in Verbindung zu setzen.

