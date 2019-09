Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190903 - 946 Frankfurt-Altstadt: Mann mit Softairwaffe löst an Konstablerwache Großeinsatz aus

Frankfurt (ots)

(em) Ein 27-jähriger Mann hat heute Mittag an der S- und U-Bahn-Haltestelle "Konstablerwache" einen Großeinsatz ausgelöst. Nur wenig später nahm die Polizei ihn fest.

Gegen 11.50 Uhr wurde über den Notruf mitgeteilt, dass im Bereich der S- bzw. U-Bahnhaltestelle "Konstablerwache" ein Mann mit einer Waffe gesehen worden sei. Er soll dort auf einer Treppe gesessen haben. Sofort leitete die Polizei umfangreiche Maßnahmen ein. Unter anderem wurde vor Ort der Bahnverkehr eingestellt. Nachdem alles durchsucht worden war und Entwarnung gegeben werden konnte, durften die Bahnen wieder fahren. Dank sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen und weiterer Zeugenhinweise, konnte die Polizei den Mann schließlich gegen 13.30 Uhr an der U-Bahn-Haltestelle "Zoo" antreffen und festnehmen. Es stellte sich heraus, dass er eine Softairwaffe, eine täuschend echte Nachbildung einer Schusswaffe, mit sich führte. Diese wurde umgehend sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell