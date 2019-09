Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190906 - 953 Frankfurt-Griesheim: Angriff auf Polizeibeamtinnen mit Reizgas

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend besprühte ein Unbekannter in der Waldschulstraße unvermittelt zwei uniformierte Polizistinnen mit Reizgas.

Gegen 23:00 Uhr überholte ein Radfahrer die beiden Bundespolizistinnen, die zu Fuß in Richtung Mainzer Landstraße unterwegs waren. Unmittelbar nachdem er sie überholt hatte, sprühte er aus einer Kartusche ein Gas in die Luft. Anschließend flüchtete er in Richtung Lärchenstraße. Durch das Gas verspürten die beiden sofort eine Reizung der Augen und Atemwege. Eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht notwendig.

Täterbeschreibung:

Männlich, bekleidet mit langem rotem Kapuzenpullover und auf einem schwarzen Fahrrad unterwegs

Sachdienliche Hinweise nimmt das 16. Polizeirevier unter 069 / 755-11600 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell